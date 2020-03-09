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Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

09.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:42
Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

Ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 15 Mart Pazar günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 geride girdiği ilk seti mola dönüşü etkili hücumlarla 25-23 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de başı karşılıklı sayılarla geçilirken VakıfBank, setin devamında oyuna ağırlığını koydu ve teknik molasına 12-11 önde girdiği ikinci seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Galatasaray'a üçüncü sette de şans tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran lider VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 15 Mart Pazar günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Galatasaray, voleybol, Vestel, Güncel
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