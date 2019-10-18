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"Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı.

18.10.2019 01:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.


Güncel

Kaynak: AA

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