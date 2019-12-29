Haberler » Güncel » Liderin maçına davullu-zurnalı davet - Haber

Liderin maçına davullu-zurnalı davet

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Göztepe maçına vatandaşlar davul ve zurna ile davet edildi.

29.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:18 Liderin maçına davullu-zurnalı davet
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Sivasspor-Göztepe maçına vatandaşlar davul ve zurna ile davet edildi.

Süper Lig'in 17. haftasında bugün saat 14.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi renkli görüntüler yaşandı. Kent merkezinin işlek caddelerinde davul ve zurna çalan üç kişilik ekip, vatandaşları maça davet etti. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde oynayarak eğlendi.

Davul ve zurna eşliğinde vatandaşları Sivasspor maçına davet ettiklerini belirten Fikret Çelik, "Sivasspor'un maçına Yozgat'tan geldik. Sivasımızın halkını maça davet ediyoruz. Bu sene Sivasspor şampiyon olacak. Gümbür gümbür davullar çalınacak bu sene. Davul çalarak vatandaşları maça davet ediyoruz" dedi.

Davul zurna eşliğinde eğlenen vatandaşlar, Sivasspor'a destek verdiklerini belirterek, eğlenceli davetten mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS

Sivasspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51   Antalya rus turistler yılın son günlerinde demre'de denize girdi - Haber
12:51   Antalya iş yerinin tavanını delip, kuyumcudaki kasadan 20 kilo altını çaldılar - Haber
12:50   Jandarmadan, yılbaşı öncesi huzur ve güven operasyonu - Haber
12:50   Kocaeli'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:45   Meram Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarını hızlandırdı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
10:11   Trabzon'da pistten çıkan uçak, Yomra ilçesinin başına dert oldu - Haber
23:44   İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Haber
29.12.2019 12:55:17