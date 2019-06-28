28.06.2019 11:46
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- Liderler G20'de Eşler Gezide

- Liderler G20'de eşler gezideKYOTO - Japonya'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.

- Liderler G20'de eşler gezide
KYOTO - Japonya 'ya gelen G20 üyesi ülke liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto 'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.
Japonya'nın Osaka şehrinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi için Japonya'ya gelen G20 liderlerinin eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe tarafından karşılandı. Liderler G20 Liderler Zirvesi için toplanırken eşler Kyoto gezisine çıktı. Lider eşleri, Japonya Başbakanının eşi Akie Abe ile Kyoto'da Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için dün Osaka'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğin ilk gününde de yoğun gündemine devam ederken, eşi Emine Erdoğan da lider eşlerinin katıldığı Kyoto gezisinde Akie Abe ile Tofuku-ji Tapınağı ile Zen bahçesini gezdi.- Liderler G20'de Eşler Gezide
Kaynak: İHA
Japonya , Akie Abe , Kyoto , Güncel

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