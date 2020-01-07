Haberler » Güncel » Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor - Haber

Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Rusya Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile İstanbul'da bir araya gelecek.

07.01.2020 20:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:50 Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor
Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım için Devlet Başkanı Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile 'da bir araya gelecek.
Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının tamamlanması vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla 8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da bir tören gerçekleştirilecek.
Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:25   Rusya Devlet Başkanı Putin Beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti - Haber
22:22   Porto Riko'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
22:19   Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü - Haber
22:16   Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı - Haber
22:16   Tutuklu siyasetçi Junqueras, AP'de Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubunun Başkan Yardımcılığına... - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:06   Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Haber
20:58   Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Haber
20:54   Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi - Haber
7.01.2020 22:30:04