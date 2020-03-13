Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
13.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.
İstanbul'da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.
İstanbul'da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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