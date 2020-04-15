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Liderlerden Afrika ülkelerinin borçlarını erteleme çağrısı

Avrupa ve Afrika'dan 18 lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afrika ülkelerinin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.

15.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:58
Liderlerden Afrika ülkelerinin borçlarını erteleme çağrısı
Avrupa ve Afrika 'dan 18 lider, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Afrika ülkelerinin borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, "Salgın ancak Afrika"daki başarı ile bitebilir" başlıklı makale yayımladı.
AB Konseyi, AB Komisyonu, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz, Afrika Birliği, Mısır, Etiyopya, Ruanda, Mali, Kenya, Angola, Güney Afrika, Senegal ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti liderleri tarafından imzalanan makalede, Kovid-19'la mücadelede Afrika'nın önemine dikkat çekildi.
Makalede, salgının küresel çapta kamu sağlık sitemlerini zorladığı, ekonomik ve sosyal hasara neden olduğu anımsatıldı.
Kovid-19'un ülke sınırları tanımadığı hatırlatılan makalede, salgınla ortak sorumluluk, dayanışma ve uluslararası iş birliği ile mücadele edilebileceği kaydedildi.
Makalede, hızlı hareket edilmemesi halinde Kovid-19'un özellikle Afrika kıtasını çok sert biçimde etkileyebileceği ve küresel krizin süresini uzatabileceği kaydedildi.
Salgının etkili biçimde önlenebilmesinin sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerinde ciddi maliyeti olduğu anımsatılan makalede, "Afrika'nın bu şoka karşı koyabilmesi için bütün ortakların tam desteği gerekiyor." ifadesi kullanıldı.
Makalede, Afrika ülkelerine salgınla mücadelede mali imkan sağlamak için en az 100 milyar dolarlık bir ekonomik teşvik paketi hazırlanması gerektiği belirtildi.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Kalkınma Bankası ve diğer bölgesel kuruluşların düşük gelirli ülkeleri desteklemek için politikalarını ve kotalarını gözden geçirmeleri talep edilen makalede, salgın geçinceye kadar Afrika'daki kamu ve özel sektöre ait bütün ikili ve çok taraflı borç ödemelerinin ertelenmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Afrika, Ekonomi
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