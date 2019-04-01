Liderlerden Erdoğan'a Tebrik Telefonu

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı telefonla arayarak seçim sonuçları nedeniyle kutladığı belirtildi.
Yazılı açıklamada, "Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
, Filistin
Devlet Başkanı Mahmut Abbas
, Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
ile Gine
Cumhurbaşkanı Alpha Conde
, Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etmişlerdir" denildi.
Açıklamada, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz
ve Tansu Çiller
'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı arayarak tebrik ettiği belirtildi.
ANKARA,
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Kaynak: DHA