Haberler » Dünya » Haber

Liderlerden minibüste 'yol özçekimi'

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan'da bulunan Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Devlet Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi.

02.10.2019 10:18Liderlerden minibüste 'yol özçekimi'
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısına katılmak üzere Erivan'da bulunan Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova Devlet Başkanları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi.


Katılacakları program için aynı minibüse binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın özçekimi için poz verdi. Paşinyan çektiği özçekimi sosyal medya hesabından "Yol özçekimi, bu sırada önemli kararlar aldık" mesajı ile yayınladı.



Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, İran, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
17:13 Ahmet Altan'a "Scholl Kardeşler Ödülü"
17:13 Sivil toplum örgütlerinden Kaşıkçı cinayeti aydınlatılsın çağrısı
17:13 Rusya'dan Türkiye'ye güvenli bölge uyarısı
17:13 Yunan Bakandan Türkiye'ye mali destek çağrısı
17:13 Araştırma: Almanya'da emlak sahipleri daha da zenginleşti
17:08 Rusya'da kontrolden çıkan tır otomobile çarpıp kafeye daldı 2 ölü
16:49 Putin: aramco saldırıları için iran'ı suçlayacak kanıt yok