31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu

MAHALLİ İdareler Seçimi'nde, 31 Mart Pazar günü, liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da oy kullanacak.

Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. İYİ Parti lideri Akşener İstanbul Üsküdar'da, HDP liderleri Temelli ve Buldan ise İstanbul Bakırköy'de oy kullanacak.

MHP lideri Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Ankara'daki Çukurambar Arjantin İlkokulu'nda oy kullanacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'daki Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'deki Sofuoğlu İlkokulu'nda, 'Millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş ise Çankaya'daki Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak. - Ankara

Kaynak: DHA