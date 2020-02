Liderlerin özel pilotu: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel aynı gün evde olmak

MERHUM Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında olduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan, THY'nin efsane kaptan pilotu Mehmet Bodur, 43 yıl uçtuğu gökyüzünde, liderlerle yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Bodur, "Özal, uçağın kalkışı ve inişi sırasında kokpite gelirdi, Demirel akşamı evinde geçirmek için günlük uçuşlar yapardı. Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi" dedi.

Hava Kuvvetleri'nde 20 yıl, Türk Hava Yolları'nda 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren ve THY'nin efsane pilotu olarak hafızalara kazınan Mehmet Bodur, son uçuşunu geçen yıl, doğum günü de olan 10 Nisan günü gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antalya'ya giden uçağın kokpitinde son kez kaptan pilot olarak görev alan Bodur, uçuşu tamamladığında ise iki müjdeyi birden aldı: Hem dede olmuştu hem de oğlu Burak, kaptan pilot eğitimini tamamlamış, babasının dört sırmalı apoletlerini takacaktı.

Türkiye'ye ilk kez gelen birçok uçağın test uçuşlarını da gerçekleştiren ve emekli olduktan sonra

pilot eğitmenliği yapmaya başlayan Bodur, şimdilerde deneyimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Bodur, eski Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş ve İsmail Hakkı Karadayı gibi birçok önemli ismi de uçuran isim oldu.

'ÖZAL, KOKPİTTEN KALKIŞI VE İNİŞİ SEYREDERDİ'

Bu uçuşlarda "Abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk" diyen Bodur, devlet büyüklerine, bakanlara ve genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanlarına uzun yıllar hizmet ettiğini ifade etti.

Mehmet Bodur, "Devlet büyükleri olarak Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, başbakanlarımızdan Tansu Çiller'e çok uzun yıllar hizmet etme zevkine ulaştım. Ayrıca, kuvvet komutanlarımız ve bakanlarımızı da uçurmak bizlere nasip oldu. Kendilerini emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya götürmüş olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, elektroniğe çok meraklıydı, uçuşlarda da zaman zaman kokpiti ziyaret eder, uçuşun hangi safhasında olduğumuzu merak ederdi. Uçağın kalkışını ve inişini seyrederdi. Kokpit ziyaretleri kendisini ve bizi mutlu ederdi. Çünkü kendisini kokpitte görmek bize büyük zevk verirdi. Uzun uçuşlarda liderlerimiz ile abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk" dedi.

'SÜLEYMAN DEMİREL YATAĞINI ÇOK ÖZLEDİĞİNİ SÖYLERDİ'

Merhum 9.'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özellikle akşam evde olacak şekilde uçuş programı yapmaya dikkat ettiğini anlatan Bodur, "Sayın Süleyman Demirel, bulunduğu tüm gezilerde, nerede olursa olsun programını öyle bir ayarlardı ki akşam mutlaka ama mutlaka evinde istirahat etmeyi arzu ederdi. Yatağını çok özlediğini söylerdi. Özellikle son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle bu durumu çok önemserdi. Biz de uçuşlarımızı ona göre programlardık" diye konuştu. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller için de "Çiller ise uçak seyahatlerinde rahat kıyafetler tercih ederdi" dedi.

'GENÇ PİLOTLAR 'EMERGENCY'LERİNİ MUTLAKA EZBERLEMELİ'

Bodur, genç pilotlara da önemli tavsiyelerde bulundu. Genç pilotların 'emergency' olarak bilinen acil durum talimatlarını ezbere bilmesi gerektiğini belirten Bodur, "Günün birinde mutlaka lazım olacak acil durum eğitimlerini her gün hatırlamaları lazım. Nasıl olacak bunlar? Mesela, 'Ben uçağın içerisine girdim, şu an emergency bir durum meydana gelirse ne yaparım? Kalkışa gidiyorum acil bir durum gelişirse ne yaparım?' Normal şartlarda insanın aklına gelmeyen şeyler, acil bir durumda kesinlikle gelmez. Ama siz uçuşun ilk 8 dakikası, yaklaşırken de son 5 dakikasında kendinize acil durumları hatırlatırsanız o zaman kendinizi yetiştirmiş olursunuz. Lütfen bıkmadan çalışmaya devam. Gençler mutlaka kuralları uygun olarak ezberlemeyi akıllarından çıkarmamalı" diye konuştu. Pilot olmayı hayal eden gençlerin sabırlı olmaları gerektiğini söyleyen Mehmet Bodur, "Hiçbir zaman kendilerinin bu işi başaramayacaklarını, beceremeyeceklerini değil, 'Ben bunu başaracağım' demelerini istiyoruz. Kesinlikle sıkılmamalarını istiyoruz. Değil 43 yıl, ne kadar uzun ya da kısa süre uçarsınız uçun mutlaka kuralları uygulamamız gerekiyor. Bir de öğrencilerimize her geçen gün yeni bir şeyler öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Daha önceden analog dediğimiz sistemler vardı, şimdi hepsi dijital oldu. Dijital ve yapay zeka ne kadar gelişirse havacılık da o kadar gelişiyor. Bu yüzden gençlerden ricamız kesinlikle araştırsınlar ve çok çalışsınlar" dedi.

'TÜRKİYE'DE EN FAZLA FARKLI UÇAK KULLANAN PİLOTLARDANIM'

Pilotluğa Ankara Etimesgut'ta bulunan 224 Özel Filo'da başladığını söyleyen Bodur, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sivil havacılık olarak veya askeri uçak olarak verilen VİP uçakları ve eğitim uçakları ile ilgili 62 farklı tip uçak kullandım. Toplam 43 yılda 28 bin 300 saat civarında uçuşum var. Şimdi de uçuş öğretmenliği yaparak öğrendiklerimi gençlere aktarıyorum. Gençlerin yetişmesini sağlamak, onlarla beraber olmak için uçuş hayatıma devam ediyorum. Bu bir aşk, bu bir zevk, bu bir tutku. Biz pilotlar olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, bize verilen görevleri en iyi şekilde uyguluyoruz."

EMEKLİ OLDUĞU GÜN OĞLU KAPTAN PİLOT OLDU

Son hava uçuşunu 65 yaşına bastığı gün yapan Mehmet Bodur, aynı gün güzel bir haber aldığını da söyledi. Oğlu Burak Bodur'un o gün kaptan pilotluk eğitimini tamamladığını ifade eden Bodur, kendisinin uzun yıllar taktığı 4 sırmalı apoleti oğluna devretmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.