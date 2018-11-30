Lidyalıların Bastığı İlk Sikkeler Sergileniyor

30 Kasım 2018 Cuma 12:48



30 Kasım 2018 Cuma 12:48

KOÇ Üniversitesi Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Antalya Kaleiçi Müzesi'nde ilk sergisini açtı. Sergide, tarihte ilk kez Anadolu'da Lidya Krallığı tarafından basılan sikkelerin yanı sıra, tartı araç gereçleri sergileniyor.AKMED'in 'Pazarın Cazibesi: Tarih Boyunca Akdeniz Dünyasında Alışveriş' başlıklı ilk sergisi, Kaleiçi Müzesi'nde açıldı. Sergide, tarihte ilk kez Anadolu'da Lidya Krallığı tarafından basılan sikkelerin yanı sıra, eski Mısır'dan Mezopotamya uygarlıkları ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan Akdeniz dünyasında kullanılan sikkeler ile tartı araç gereçleri sergileniyor. Küratörlüğünü numismatik alanında Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Oğuz Tekin'in üstlendiği sergi, 1 Aralık 2018- 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında AKMED Suna ve İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde sergilenecek.DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE BİR İLKSergi duyurusu için basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Prof. Dr. Oğuz Tekin, çeşitli koleksiyonlarla derlenen eserlerin, uygarlık tarihine ışık tutan en önemli kamusal araçlar arasında olduğunu vurguladı. Serginin dünyada ve Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Sergiyi düzenlerken pek çok koleksiyondan eser getirdik. Sadece posterler, bilgiler yok. Eserler de sergileniyor. Bu nedenle Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'yle ortaklaşa bir iş yapmış olduk. Önce firavunlar döneminden başlıyor, Mısır uygarlıklarından, ardından Mezopotamya ve Anadolu'dan devam edip sikkeyi icat eden Lidya Krallığı'na geçiyoruz. Sonra Persler, klasik eski şehir devletleri, Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı'yla sergi son buluyor. İspanya'dan tutun bütün Akdeniz dünyasını çevreleyen kültürleri barındırıyoruz. Bunlar, eski çağ uygarlıklarıdır. Bu kültürlerde alışveriş nasıl yapılıyordu, onlar ne kullanıyorlardı? Biz onları sergiye taşıdık" dedi.ESKİ ÇAĞLARDA DÖVİZ İŞLEMİGünümüzdeki döviz işlemlerinin eski çağlarda da olduğuna değinen Prof. Dr. Oğuz Tekin, "Bir kişi başka bir yere gittiği zaman kendi parasını, gittiği yerin parasına göre değiştirmek zorundaydı. ya da komisyon ödeyip üzerine damga vurdurmak zorundaydı" dedi.DÜNYANIN EN ESKİ PARASI SERGİLENİYORLidya Kralları tarafından basılan dünyanın en eski parasının da sergilendiğini söyleyen Prof. Dr. Tekin, "Gücü temsil eden aslan, Lidya Krallığı'nın bir simgesiydi. Devletin sembolüydü. İşte bu sikkeler üzerinde Lidyalılar aslan başını paralara sembol olarak koymuşlar" diye konuştu.- Antalya