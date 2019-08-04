lifebox'a 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi

Turkcell'in kişisel bulut depolama servisi lifebox'a bugüne kadar 5 milyar fotoğraf, 406 milyon kitaba eşit içerik yüklendi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, lifebox, Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır.

Kullanıcıların belgelerini hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesini sağlayan lifebox, bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox'a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar oldu.

Depolamanın ötesinde işlevlere de sahip olan lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğiyle de öne çıkıyor. Tekrarlayan kareler tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, ayrıca güvenli rehber yedeklemesi yaparak herhangi bir olumsuz durumda elinizdeki iletişim bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor.

Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün. Aynı zamanda lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde yapılan aramalar sonucu bulunabiliyor.

lifebox'a yüklenen fotoğraflar dünyanın çevresinde 7 tur atıyor

Bu sadeleştirilmiş bulut deneyimi, sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya hitap ediyor. Tüm operatörlerden abonelerin kullanabildiği lifebox'a bugüne kadar 5,5 milyar dosya yüklendi. Bu, 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak bir miktar. Dosyalardaki içerik ise 406 milyon kitaba eşit.

Bu dosyaların en önemli kısmını oluşturan 5 milyar fotoğraf ise 5 petabyte'a ulaştı. Bu kadar fotoğraf, eğer ortalama büyüklükte kartlara basılsaydı dünyanın yüzeyini 2 kat kaplayacak, çevresini 7 defa dolaşan bir uzunluğa ulaşacaktı.

Kaynak: AA