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lifebox Kurban Bayramı'na hazır

Bugüne dek 5 milyar fotoğraf yüklenen kişisel bulut depolama servisi lifebox, Kurban Bayramı'nda fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır olduğunu duyurdu.

04.08.2019 11:45 lifebox Kurban Bayramı'na hazır
Bugüne dek 5 milyar fotoğraf yüklenen kişisel bulut depolama servisi lifebox, Kurban Bayramı'nda fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır olduğunu duyurdu.

Turkcell'in kişisel bulut depolama servisi lifebox Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada; bugüne kadar 12 milyondan fazla cihaza indirilen lifebox'a yüklenen fotoğraf sayısı ise 5 milyar olduğu kaydedildi. Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak mümkün olduğu servise aynı zamanda lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde yapılan aramalar sonucu bulunabiliyor.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; lifebox deneyimine sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya hitap ederken, Türkiye'de tüm operatörlerden abonelerin kullanabildiği lifebox'a bugüne kadar 5 buçuk milyar dosya yüklendi. Bu, 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak bir miktar. Dosyalardaki içerik ise 406 milyon kitaba eşit. Bu dosyaların en önemli kısmını oluşturan 5 milyar fotoğraf ise 5 petabyte'a ulaştı. Bu kadar fotoğraf eğer ortalama büyüklükte kartlara basılsaydı dünyanın yüzeyini iki kat kaplayacak, çevresini yedi defa dolaşan bir uzunluğa ulaşacaktı. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kurban Bayramı, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: İHA

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