lifebox'tan tek tuşla fotoğraf silme ve gizleme özelliği

Turkcell'in bulut depolama servisi lifebox, kullanıcıların görmek istemediği kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme ya da gizleme özelliğini kullanıma sundu.

Turkcell açıklamasına göre, rehber yedekleme, telefon hafızasında yer açma gibi özellikleri bulunan Turkcell'in kişisel bulut depolama servisi lifebox, kullanıcılarına artık görmek istemediği kişilerin fotoğraflarını tek tuşla silme ya da gizleme özelliği sunmaya başladı.

lifebox'ın yeni özelliğiyle yapay zeka yardımıyla gruplandırılan kişi, nesne veya yer fotoğrafları arşivden kaldırılabiliyor. Daha önce kullanıcılarına yapay zeka teknolojisiyle akıllı albüm oluşturma seçeneği sunan lifebox, bu özelliğe istenmeyen fotoğrafları silme ya da gizleme seçeneklerini de ekledi.

Kullanıcılar, seçtikleri kişi, nesne veya yer fotoğraflarını tek tuşla çöp kutusuna gönderebilecekleri gibi dilerlerse bu fotoğrafları "gizli" bir klasör altında da saklayabilecek. Silinen fotoğraflar kullanıcının kararını değiştirme ihtimaline karşı 30 gün süreyle çöp kutusunda tutulacak. Bu süre zarfında geri yüklenmeyen içerikler 30'uncu günün sonunda cihazdan tamamen silinecek.

lifebox ayrıca, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi fotoğraf silmeyi eğlenceli getirerek kullanıcının sevmediği kişinin fotoğrafını animasyonla kesiyor ve yakıyor.

13,7 milyondan fazla cihaza indirildi

Öte yandan, lifebox'a eklenen bir diğer özellik ise "eğlen" butonu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, bu butonla diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleme imkanı bulacak.

"Eğlen" butonundan tüm lifebox kullanıcıları ücretsiz faydalanacak. Silme ve gizleme özelliklerinden ise uygulamada yüz ve nesne gruplama özelliğini açan kullanıcılar yararlanabilecek.

Yüz ve nesne gruplama özelliği, standart kullanıcılar için lifebox'a yükledikleri ilk 100 fotoğraf için geçerli olacak. 3,99 TL'ye Premium Paket'e geçen kullanıcılar ise tüm fotoğrafları için sınırsız albüm ve kişi oluşturma imkanına sahip olacak.

Kullanıcılarına dilediği belgeleri ve fotoğrafları hafıza sıkıntısı yaşamadan biriktirmesine olanak sağlayan lifebox, bugüne kadar 13,7 milyondan fazla cihaza indirildi ve sisteme yüklenen fotoğraf sayısı 6,3 milyarı geçti.

Kaynak: AA