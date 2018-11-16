Lifestyle Turkey İş Birliklerinde Ünlü İsimler!

1000 yabancı, 5000 yerel katılımcının ağırlanacağı, muhafazakâr giyim sektöründe tasarımcıları, üreticileri, toptancıları ve mağaza zincirlerini bir araya getiren tek uluslararası fuar olan Lifestyle Turkey yeni iş birliklerine imza atmaya devam ediyor. Stil danışmanı Esra Seziş Kığılı, Youtuber RimelAskına, Savaş Foto Muhabiri Yağmur Al Sharif ve Instagram fenomeni Şüheda Türkoğlu yani @suhedaaat ile yakın zamanda iş birliğine imza attı.

Türkiye ve Dünya'daki muhafazakâr giyim anlayışına yön verecek Lifestyle Turkey, alanında öne çıkan sektör profesyonelleri ile sıkı çalışmalarına devam ediyor. Hızla büyüyen muhafazakâr giyim sektöründe Türkiye'nin ayrılmaz yerini küresel bir boyuta taşımayı hedefleyen fuar, 10.000m2'yi aşan alanıyla tek ticari fuar ve etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Muhafazakâr stil danışmanı Esra Seziş Kığılı, genç yaşında bu sektörde birçok ilklere imza atmış başarılı isimlerden...Esra Hanım Türkiye'deki ilk muhafazakâr dergi olan Âlâ dergisinde moda editörlüğü, "Huzur Sokağı" isimli dizide stil danışmanlığı yaparak adını duyurmuş ve hala aktif olarak bu alanda yaratıcı ve ses getiren işlere imza atmakta.Esra Seziş Kığılı, Lifestyle Turkey Muhafazakâr Giyim Fuarı'nda bizlere hem halihazırda olan ve devam eden projelerinden bahsedecek hem de katılımcı ve sektör profesyonellerine muhafazakâr giyim sektöründeki yenilikler ve trendler üzerine tüyolar verecek.

Lifestyle Turkey 2019 Muhafazakâr Giyim Fuarı'nda görmeyi heyecanla beklediğimiz bir diğer isim ise özellikle genç kesimin rol model aldığı, ünlü YouTuber Rimelaskına yani Hilal Hanım.Marmara Üniversitesi mezunu, renkli ve modern tarzıyla muhafazakâr giyim kombinleri ile Türkiye'de çok özel bir yere sahip olan RimelAskına Lifestyle Turkey Muhafazakâr Giyim Fuarı'nda katılımcıların yoğun ilgiyle beklediği isimler arasında. Lifestyle Turkey'de RimelAskına ile sektördeki marka ve ürün çeşitliliğinden, yeni trendlere ve kullanıcıların perspektifinden muhafazakâr giyim hakkında birçok bilinmeyeni keşfediyor olacağız.

Katılımının heyecanla beklendiği isimlerden olan savaş foto muhabiri Yağmur Al Sharif, bir kadın olarak zorlu koşullarda çalışmakta olan ve unutulmaz karelerini tarihe armağan eden bir muhabir ve sanatçı. Fotoğrafları ile savaşın yıkıcı anlarından umut veren kareler çeken Al Sharif göçmen kamplarından savaş sonrası tahrip olmuş alanlara kadar farklı farklı yerlerden fotoğraflar çekiyor. 17-19 Ocak 2019'daki Lifestyle Turkey Muhafazakâr Giyim Fuarı'nda hem mesleki hem de muhafazakar giyim üzerine sohbet ile Yağmur Al Sharif'de katılıyor olacak.

Instagram fenomeni olarak bilinen Şüheda Türkoğlu yani @suhedaaat ise Lifestyle Turkey'de olacak diğer genç isimlerden… Modern ve şık muhafazakar giyim kombinleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan fenomen İstanbul Kongre Merkezi'nde muhafazakar giyim üzerine tüyolar ve görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Moda profesyonellerini, tasarımcıları, blog yazarları, sosyal medya fenomenleri, butik veya mağaza sahiplerini bir araya getirecek Lifestyle Turkey, yepyeni projelere gebe olacak, yenilikçi tek ticari giyim fuarı. Katılımcı profili içerisinde hazır giyim, dış giyim, başörtüsü, gelinlik ve abiye, büyük beden, spor giyim, plaj giyim ve aksesuarlar üzerine geniş bir kitleye sahip olan fuarda, 2019-2020 muhafazakâr giyim modasına dair çizgiler ve ana hatlar da ziyaretçilere sunulacak.