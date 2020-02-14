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Lifestyle Turkey - Muhafazakâr Giyim Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Türk hazır giyim sektörünün 5. buluşması 27-29 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9 ve 10.Holler'de Yeşilköy' de.

14.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:20Lifestyle Turkey - Muhafazakâr Giyim Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

2020 İlkbahar – Yaz koleksiyonlarını sergileyecek 100 üretici firma, yurtdışından davetli olarak gelen 1500 mağaza, butik ve toptancı ile bir araya gelecek.

Muhafazakâr giyim koleksiyonları olan firmaların ağırlıkta yer aldığı fuarda 15 bin den fazla yeni tasarım ürün sergileyen katılımcı firmaların fuar ile birlikte bu sezon 100 milyon dolar üzerinde ihracat yapması beklenmekte.

2019 yılının ilk 6 ayında 8,7 milyar dolar ihracat yapan Türk hazır giyim sektörü bu dönemde toplam ihracatın %9,9 unu gerçekleştirmiş ve 'nin kimya ve otomotivden sonra en büyük 3. ihracatçı sektörüdür.

Türkiye 2018-2019 yılı hazır giyim ihracatının %70,1'ini ilk 10'da yer alan Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Irak, İtalya, Danimarka, ABD ve Polonya'ya gerçekleştirmiştir. Bu ülkelerden Almanya, uzun yıllardır Türkiye'nin en önemli hazır giyim pazarı durumundadır.

Life Style Turkey Fuarı sektörde katma değerli ihracat yapan firmalar ve ilk defa yurtdışına ihracat yapacak firmalar için önemli bir platform olacaktır. Almanya, Irak, İran, Lübnan, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Katar, BAE Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır, İngiltere, Fransa, Avusturalya, Cezayir, Güney Afrika, Malezya, Fas, Libya' danyoğun ziyaretin beklendiği fuar; yurt içinde toptan alım yapan mağaza sahipleri için de önemli bir fırsat oluşturmakta, Türkiye'nin dağınık bölgelerinde üretim yapan firmalar ile kısa sürede ve modern bir alanda bir araya gelme imkanı sağlamaktadır. Hazır giyim sektöründe mağazalaşmadan markalaşmanın yolu Lifestyle Turkey Fuarı 27-29 Şubat tarihleri arasında tüm sektör ilgililerini fuara bekliyoruz.

Ziyaret Saatleri: 10.00-18.00

Detaylı bilgi için:

https://www.instagram.com/lifestyleturkeyofficial

http://lifestyleturkey.net/


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