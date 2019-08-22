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"Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı

Muhafazakar giyim koleksiyonu ağırlıklı Lifestyle Turkey giyim fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

22.08.2019 15:20
Muhafazakar giyim koleksiyonu ağırlıklı Lifestyle Turkey giyim fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.
Federal Fuarcılık tarafından düzenlenen fuara, 30 ülkeden 60 üretici firmayla 700 mağaza katıldı.
Almanya, Irak, İran, Rusya, Hollanda, Özbekistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Lübnan, Ürdün, Cezayir, Fas ve Libya başta olmak üzere yurt dışından gelen tasarımcı, mağaza sahibi ve üreticiler, fuarda 12 binden fazla yeni tasarım ürünü sergiliyor.
Muhafazakar giyim odaklı firmaların kış koleksiyonu ürünlerinin sergilendiği fuar, 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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