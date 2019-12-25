Haberler » Spor » Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu - Spor

Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu

Bilecik U14 Gençler Lig'i sona erkerken, ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.

25.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:36 Ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor U14 Gençler Ligi şampiyonu oldu
U14 Gençler Lig'i sona erkerken, ligde 12'de 12 yapan Bilecikspor şampiyon oldu.

7 takımlı Bilecik U14 Gençler Lig'inin 12'inci haftasında Bilecik Sentetik Saha'da oynanan müsabakada Bilecikspor, Söğütspor'u 7-1 yenerek ligin şampiyonu oldu. Ligde 12 haftada 33 puan toplayan Bilecikspor, 60 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Ligin son maçını Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, Altyapı Sorumlusu Sedat Memiş izledi. Maç sonunda takım antrenörü Ergün Başer ve futbolcuları tebrik eden Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ali Karabela'ya takdim etti. Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'yı da kutlayan Başkan Şahin, miniklere il dışında katılacakları U14 Türkiye Şampiyona'sı için başarılar diledi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:17   Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finallerinde Attığı Tüm Goller - Spor
14:12   Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde - Spor
14:12   Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
14:09   Hamza Hamzaoğlu: "Sio bu hafta da herhalde bizimle beraber olamayacak..." - Spor
14:09   Fernando Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı - Spor
14:06   Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri - Spor
12:28   Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı - Spor
12:28   Muslera'nın topu açık artırmada satıldı - Spor
11:40   Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı - Spor
10:49   Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi - Spor
25.12.2019 14:18:16