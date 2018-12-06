Ligde Ağladı, Kupada Güldü

Kayserispor
'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, haftalar sonra golle buluştu. Ligde ağlayan Bilal, kupa maçında ise güldü.
Sezon başında Hollanda
'nın Feyenoord
takımından transfer edilen Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor forması ile ikinci golünü de Türkiye Kupası
maçında attı.
Ligde bir türlü istenilen performansı veremeyen ve son oynanan Trabzonspor
maçında yedek kalan, oyuna girdikten sonra da hatalarından ötürü taraftarın protestosunu alan ve maçtan çıkarken ağlayan Bilal Başacıkoğlu, kupada gol atarak moral buldu.
Trabzonspor maçında ağlayarak soyunma odasına giden Bilal Başacıkoğlu, Altay
ile İzmir
'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası
5.kademe 1. maçında attığı şık golle rövanş maçı için avantaj sağladı.
Bilal Başacıkoğlu, bu sezon Kayserispor forması ile 11 Süper Lig maçında 967 dakika sahada kalırken 3 sarı kart gördü ve gol atamadı. Bilal, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 2 gol attı. Genç
futbolcu Pazarspor
maçından sonra Altay maçında da golünü attı. - KAYSERİ
Feyenoord,Hollanda,Türkiye Kupası,Kayserispor
06 Aralık 2018 Perşembe 08:51