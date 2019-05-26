Ligden Düşen Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş: Bu Sene Küme Düşme Olmasın

Küme düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş, Kayserispor maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Üneş, "Süper Lig'de 20 takım olması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduk. Siyasilerden destek bekliyoruz. Bu konuda Nihat Özdemir ile de görüştük. Seneye 4 takım düşsün, sonra 3 takım düşerek devam etsin." dedi.

"VAR ODASINDA NELER YAŞANDIĞINI BİLİYORUM"

Üneş, "Biz kocaman bir şehiriz. Doğuda memleketin Paris'i diye adlandırılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalesi diye bilinen Erzurum'u götürüyorsunuz. İsmimin Hüseyin olduğu kadar VAR odasında neler yaşandığını biliyorum. Başkaları gibi kayıt var elimde diyemem, yok çünkü. Serkan Çınar özelinde gidelim, Rize maçımızı izleyin, ortaya çıkar zaten. Kasımpaşa maçımızın izahını sorun bir federasyona." ifadelerini kullandı.