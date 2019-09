Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep 'in golcü futbolcusu Patrick Twumasi, topladıkları 10 puanı hak ettiklerini belirterek, böyle devam etmeleri halinde ligi ilk 5 içerisinde bitirebileceklerini söyledi.Kırmızı-siyahlı ekibin Ganalı golcüsü Twumasi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'te güzel günler geçirdiğini dile getirdi.Takım olarak kazandıkça moral bulduklarını ve daha iyi işler başarabilmek için hırslandıklarını ifade eden Twumasi, her takımın zorlu dönemleri olduğu gibi iyi gittiği dönemlerin de olabileceğini kaydetti.Takım olarak zorlu dönemi ligin ilk haftası itibarıyla atlattıklarını aktaran 25 yaşındaki golcü, şöyle konuştu:"Şu an takım olarak iyi bir dönem yaşıyoruz. Geride kalan haftalarda güzel puan topladığımızı düşünüyorum. Bu puanları toplarken de yaptığımız şey hocamızın verdiği taktikleri yerine getirmek oldu. Sıkı çalışıp, zor antrenmanlar gerçekleştirdik. Topladığımız 10 puanı hak ettik."Ligin ilk 5 haftasında görev aldığı 4 maçta 3 gol atarak takımına katkı sağlayan Twumasi, "Kendim açısından baktığımızda hocamın verdiği talimatları yerine getirdikçe gol atıyorum ve takımıma katkı sağlıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Böyle puanlar toplamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu."Daha fazla gol atmaya odaklanıyorum"Twumasi, Süper Lig'in ne kadar zorlu bir lig olduğunu transferi öncesinde araştırdığını, Gaziantep'e ilk geldiğinde de teknik direktör Marius Sumudica'nın kendisine bilgiler verdiğini aktararak, şunları kaydetti:"Süper Ligi daha önceden biliyordum ve zor bir lig olduğunun farkındaydım. Şu an için 5 maçta 10 puan toplamak gayet iyi. Umarım böyle devam edeceğiz. Benim en büyük hedefim odaklanmak. Sürekli daha fazla gol atmaya odaklanıyorum. Ümit ediyorum ki kendi performansım da takımımızın performansı da böyle devam eder. Bunu başarırsak ligi ilk 5 arasında bitirebiliriz.""Kariyerimde bu tarz goller var"Attığı her golün değerinin farkında olduğunu anlatan Twumasi, fileleri havalandırdığı her golle takımına katkı sağlamanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.Twumasi, Çaykur Rizespor maçında kaydettiği golün hatırlatılması üzerine, "Kendi gücümü ve kapasitemi biliyordum. Şutu çektim ve gol oldu. Umarım böyle goller atmaya devam ederim. Kariyerimde bu tarz goller zaten var. Umarım böyle goller atmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.