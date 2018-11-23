Ligin İlk Yarısı Bitmeden Tokatspor'a Üçüncü Antrenör

23 Kasım 2018 Cuma 14:18



23 Kasım 2018 Cuma 14:18

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve geride kalan 13 haftada istediği sonuçları alamayan Tokatspor, ligin bitimine 4 hafta kala Teknik Direktör Koray Palaz ile anlaşma sağladı. Palaz, sezon başından bu yana Tokat temsilcisinin başına geçen üçüncü antrenör oldu.TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tokatspor, ligde 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet sonucu topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor. 49 yıl sonra A.Ş olarak yoluna devam eden Tokatspor'un ligdeki durumu taraftarın tepkisini çekerken, kulüp 13 karşılaşmanın oynandığı ilk devrede üçüncü antrenörle anlaşma yaptı. Sezona Teknik Direktör Murat Yoldaş ile başlayan Tokatspor, üst üste gelen mağlubiyetler sonrasında 26 Eylül 2018 tarihinde Yoldaş ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı ve Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem ile anlaşma sağladı. 46 günün ardından Ertem'in de istifası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna Koray Palaz getirildi. Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktör olarak Koray Palaz ile anlaşmaya vardı. Yeni teknik direktörümüz Koray Palaz'a başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.Palaz, daha önce Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu ve Alibeyköyspor'da görev yaptı. - TOKAT