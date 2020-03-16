Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0
Ligin zirvesinde sessiz derbi: Galatasaray 0- Beşiktaş 0
16.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:48
Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Telekom Arena'da seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi 0-0 berabere tamamlandı.
Her iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı maç sonrası Galatasaray 50 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 44 puanla 5'inci sıradaki yerini korudu.
Her iki takımın da önemli gol pozisyonları yakaladığı maç sonrası Galatasaray 50 puanla 3'üncü, Beşiktaş ise 44 puanla 5'inci sıradaki yerini korudu.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Türk Telekom Arena, Galatasaray, Beşiktaş, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Haberler
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Haberler
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Haberler
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Haberler
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Haberler
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Haberler
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Haberler
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi