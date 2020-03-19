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Ligler ne zaman başlayacak? Spor müsabakaları başlama tarihi belli mi? Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ne zaman tekrar başlayacak? Corona virüs!

Futbol, basketbol ve voleybol federasyonu ve Kulüpler Birliği başkanlarıyla Ankara'da yapılan toplantı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu spor müsabakalarının koronavirüs nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Peki ligler ne zaman başlayacak?

19.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:49
Ligler ne zaman başlayacak? Spor müsabakaları başlama tarihi belli mi? Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ne zaman tekrar başlayacak? Corona virüs!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı üzerine Süper Lig maçlarını seyircisiz olarak oynatmaya devam etmesi kararı üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu resmen deveye girdi. Bugün yapılan toplantı sonrasında futbol, basketbol ve voleybol maçları resmen ertelendi. Kamuoyunda oluşan baskı, kulüp başkanları, yöneticiler ve sporcuların taleplerini değerlendirmeye alacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarıyla koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 13:30'da başlayan toplantıda görüştü. Toplantı sonrasında liglerin ertelendiği açıklandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANININ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Hepimizin malumu, dünyayı saran ve binlerce insanı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalarımız güçlü şekilde devam ediyor. Tüm gelişmeleri ülke olarak an be an takip ediyoruz. Hastalığın dünyadaki yayılımı ve sonrasındaki senaryoları takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları elinden gelen önlemleri yapıyor. Bu salgının üstesinden millet olarak, devletimizle el ele vererek geleceğiz. 14 günlük karantina süreci, yurt dışından gelen vatandaşlar için çok önemli. Yayılımı kontrol altına almak için duyarlılık çok önemli. Vatandaşlarımıza bu konuda teşekkür ederim. Dünyada birçok ülke karantinada sıkıntı çekerken, bizler bu süreci iyi şekilde yönetiyoruz.

LİGLER VE SPOR MÜSABAKALARI NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin tekrardan ne zaman başlayacağı ile ilgili belirli çalışmalar yapıldıktan sonra belli olacağını ifade etti. Nihat Özdemir liglerin en kısa sürede başlamasını arzu ettiklerini ve tekrardan seyircili müsabakaların yapılmasını arzu ettiklerini açıkladı. Şuan için liglerin ne zaman başlayacağı maalesef belli değil.

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Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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