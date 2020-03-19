Ligler virüs nedeniyle ertelendi
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"(İHA)
19.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:15
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs, Güncel