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Ligler virüs nedeniyle ertelendi

Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"(İHA)

19.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:15
Ligler virüs nedeniyle ertelendi
Bakan Kasapoğlu: "Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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