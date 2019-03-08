Liglerde Play-off Maçları Tarihleri Belli Oldu

Kaynak: İHA

2018-2019 sezonunda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının tarihleri belli oldu.TFF Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısında 2018-2019 sezonu Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off müsabakalarının tarihleri belli oldu. Play-off final müsabakalarının oynanacağı il merkezleri ve stadyumlar ise daha sonra ilan edilecek.Play-off müsabaka tarihleri şöyle:Spor Toto 1. LigYarı Final 1. Maçlar: 22 Mayıs ÇarşambaYarı Final 2. Maçlar: 26 Mayıs PazarFinal: 30 Mayıs PerşembeTFF 2. LigÇeyrek Final 1. Maçlar: 9 Mayıs PerşembeÇeyrek Final 2. Maçlar: 13 Mayıs PazartesiYarı Final 1. Maçlar: 17 Mayıs CumaYarı Final 2. Maçlar: 21 Mayıs SalıFinal: 28 Mayıs SalıTFF 3. LigYarı Final 1. Maçlar: 10 Mayıs CumaYarı Final 2. Maçlar: 15 Mayıs ÇarşambaFinaller: 22 Mayıs Çarşamba - 23 Mayıs Perşembe - 24 Mayıs Cuma - İSTANBUL