Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil TFF 1.
19.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:05
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif ÜstündağKulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet SepilTFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (2)
Kaynak: AA