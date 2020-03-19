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Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil TFF 1.

19.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:05
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil
TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (2) Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Liglerin ertelenmesi - Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Servet Yardımcı
Etiketler : Türkiye Voleybol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı, Akif Üstündağ, Mehmet Sepil, Güncel

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