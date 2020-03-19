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Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu...

19.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:34
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanlarıyla toplantı düzenledi. (1) Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu

Kaynak: AA

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Liglerin ertelenmesi - Nihat Özdemir, Hidayet Türkoğlu
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Hidayet Türkoğlu, Nihat Özdemir, Türkiye, Spor

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