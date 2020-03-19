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Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun tüm spor müsabakalarının ertelenmesine yönelik açıklamasının ardından Eskişehirspor kulübü bir açıklama yayımladı.

19.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:01
Liglerin ertelenmesine Eskişehirspor'dan açıklama
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun tüm spor müsabakalarının ertelenmesine yönelik açıklamasının ardından Eskişehirspor kulübü bir açıklama yayımladı.

Liglerin ertelenmesi kararıyla ilgili Eskişehirspor kulüp yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, federasyon başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ile korona virüs salgınına yönelik yaptığı toplantı değerlendirmesi sonucunda ligimizde erteleme kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda takımımızın antrenmanlarının TFF'nin belirleyeceği takvim neticesinde yeniden programlanacağını ve sağlıklı günlerde yeniden taraftarımızla bir araya geleceğimiz günleri iple çektiğimizi tüm camiamıza ve büyük taraftarımıza bildiririz" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Eskişehirspor, Spor

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