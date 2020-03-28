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Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyor

Amatör futbolcu Şakir Kıyak: Bizim çok fazla birikmişimiz yok, umarım süreç kısa sürer"Betonda koştuğunuz zaman sakatlık riski var"Olgucan KALKAN / İSTANBUL, - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Alibeyköyspor'da forma giyen Şakir Kıyak, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen...

28.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:19
Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyor

Amatör futbolcu Şakir Kıyak: Bizim çok fazla birikmişimiz yok, umarım süreç kısa sürer

"Betonda koştuğunuz zaman sakatlık riski var"

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Alibeyköyspor'da forma giyen Şakir Kıyak, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlamasını beklerken, pastanede babasına yardım ediyor. Maddi birikimlerinin kısıtlı olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Oynadığımız ligde bizlerin, profesyonel liglerdeki kadar birikmişimiz yok. Şu ana kadar biriktirdiklerimizle idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

BAL 11'inci Grup'ta mücadele eden Alibeyköyspor'un orta sahasında top koşturan Şakir Kıyak, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından yaşadıkları sıkıntılar, bireysel çalışmaları ve süreçle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Kıyak, evde antrenmanları sürdürdüğünü, bir yandan okuluna devam ettiğini, boş vakitlerinde de babasına pastanede yardım ettiğini söyledi. Amatör ligdeki futbolcuların, profesyonel liglere göre daha dezavantajlı durumda olduğunu vurgulayan Şakir Kıyak, "Belli bir süre bekleme aşamasındayız. İnşallah ülkemiz bir an önce virüs salgınından kurtulur, bizler de en çok sevdiğimiz şeye, futbol oynamaya devam ederiz. Ancak şu anda görünen bu süre biraz daha uzun sürecek. Bizler de kendimizce, evlerimizde, boş alanlar buldukça antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz, vücut ağırlıklarımızla çalışıyoruz. Antrenörlerimizin verdikleri programları uygulamaya çalışıyoruz. Olabildiğince idmanlardaki gibi evde tekrarlar yapıyoruz. Ancak tabii ki bunlar, takım olarak yaptığımız antrenmanların yerini tutmuyor. Sahada çalışmalarla, evdeki antrenmanlar farklı oluyor. Kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Boş alanlar buldukça koşular yapıyoruz. Şimdilik böyle devam ediyoruz" diye konuştu.

"BETONDA KOŞTUĞUNUZ ZAMAN SAKATLIK RİSKİ VAR"

Amatör sporcuların evde çalışmalar konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Kıyak, "Büyük sıkıntıları var ama biz de ekmek paramızı kazandığımız için bunlara katlanıyoruz. Örneğin; betonda koşuyorsun, adalelerin şişiyor. Çim sahanın yerini tutmuyor tabii ki. Sakatlıklar olabiliyor. Bakalım; dediğim gibi umarım ülkemiz bu zor durumları atlatır ve bizler de futbola geri döneriz" dedi.

"TEMENNİMİZ SÜRECİN UZAMAMASI"

Futbol hayatının dışında öğrenim hayatına da devam ettiğini anlatan genç oyuncu, "Antrenörlük bölümünde okuyorum. Ancak şu anda okullar da durduruldu. Bunun dışında yapacağım bir şey, babamın bir pastanesi var, ona yardım etmeye geliyorum. Temennimiz bu sürecin uzamaması yönünde. Oynadığımız ligde bizlerin, profesyonel liglerdeki kadar birikmişimiz yok. Kendimizi şu ana kadar biriktirdiklerimizle idare etmeye çalışıyoruz. Umarım ki uzamaz. Ancak bu sadece bizim yani futbolcuların sorunu değil, ülkemizin ortak sorunu. Umarım bir an önce bu süreci atlatırız. Ben inanıyorum ki ülkemiz bunu da atlatacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şakir Kıyak'ın açıklamaları

Pastanede çalışırken görüntüleri

Detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler: Spor

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Haberler ›› Spor ››Liglerin yeniden başlamasını beklerken pastanede çalışıyor - Spor
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