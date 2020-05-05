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Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerinin sonlandırılmasıyla küme düşen Amiens, karara karşı imza kampanyası başlattı.

05.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:25

Amiens'ten yapılan açıklamada, Amiens'in 38 maçın 28'ini oynadığı ve "adaletsiz" bir şekilde Ligue 2'ye düşürüldüğü savunuldu.

Profesyonel Futbol Ligi'ne (LFP) kararı gözden geçirmesi çağrısı yapılarak, Ligue 1'in küme düşme olmadan gelecek sezon 22 takımla oynatılması talep edildi.

6 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANDI

Bu hedefle imza kampanyası başlatıldığı belirtilerek, taraftarlardan kampanyaya katılmaları istendi.

İnternet üzerinden başlatılan kampanyada şimdiye kadar 6 binden fazla imza toplandı.

Fransa'da salgın nedeniyle sezon sonlandırılarak ve Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmiş, son iki sırada bulunan Amiens ve Toulouse ise küme düşürülmüştü.

Ligue 1’in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Etiketler: Fransa, Futbol, Spor, Haber
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