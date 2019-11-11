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Like a Boss Filmi

Like a Boss filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Like a Boss filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:58Like a Boss Filmi
İki yakın arkadaş olan Mia ve Mel, birlikte bir çalışmaya karar verir. Birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan kadınlar, sıfırdan bir kozmetik şirketi kurar. Başlarda her şey yolunda gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde hayatlarının en güzel dönemini yaşar. Ancak bir süre sonra bu iş iki kadının dostluklarını tehlikeye sokar.


Yönetmen:Miguel Arteta
Senaryo:Adam Cole-Kelly, Sam Pitman, Danielle Sanchez-Witzel
Oyuncular:Salma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Catherine Parker, Karan Soni , Jessica St. Clair, Jimmy O. Yang, Jacob Latimore, Melissa Saint-Amand, India Batson, Caroline Arapoglou, Vanessa Merrell, Colby Lopez, Lana Young, Natasha Rothwell, Veronica Merrell, Aaron Dominguez, Catherine Carlen, Melinda Russell, Sheril Rodgers, Emma Coulter, JoAnn Bernat, Mary Miles Kokotek, Olivia De Paux, Marie Richards, Brittany Guess, Brittany Kelly
Filmin Türü:Komedi
Orijinal Adı:Like a Boss
Yapımcı Firma:Paramount Pictures
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:21.02.2020

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Boss, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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