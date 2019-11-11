Like a Boss Filmi

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İki yakın arkadaş olan Mia ve Mel, birlikte bir çalışmaya karar verir. Birbirlerinden oldukça farklı karakterlere sahip olan kadınlar, sıfırdan bir kozmetik şirketi kurar. Başlarda her şey yolunda gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde hayatlarının en güzel dönemini yaşar. Ancak bir süre sonra bu iş iki kadının dostluklarını tehlikeye sokar.Miguel ArtetaAdam Cole-Kelly, Sam Pitman, Danielle Sanchez-WitzelSalma Hayek, Rose Byrne, Tiffany Haddish, Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Catherine Parker, Karan Soni , Jessica St. Clair, Jimmy O. Yang, Jacob Latimore, Melissa Saint-Amand, India Batson, Caroline Arapoglou, Vanessa Merrell, Colby Lopez, Lana Young, Natasha Rothwell, Veronica Merrell, Aaron Dominguez, Catherine Carlen, Melinda Russell, Sheril Rodgers, Emma Coulter, JoAnn Bernat, Mary Miles Kokotek, Olivia De Paux, Marie Richards, Brittany Guess, Brittany KellyKomediLike a BossParamount Pictures2020ABDİngilizceUIP Türkiye21.02.2020