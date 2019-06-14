Likhachev: "İnsan merkezli çözümler acilen hayata geçirilmeli"

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, politika, iş ve eğitim dünyasının liderlerini gittikçe büyüyen küresel beceri açığını ve yetenek eksikliğini kapatmaya yardım edebilecek insan merkezli çözümleri acilen hayata geçirmeye davet etti.



Dünyanın en büyük nükleer enerji teknolojisi tedarikçilerinden birinin başkanlığını yürüten ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF'19) kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Likhachev, "Serbest ticaret dünya ekonomisi için iyi, ancak küreselleşmenin artış hızı ve dijital devrim bunun çok gerisinde kaldı. Artık kimseyi geride bırakmamak için harekete geçme zamanı" dedi.



İş gücü piyasası kültürünü tek başına değiştirmeye, isterse dünyanın en büyüğü olsun, hiçbir şirket veya hiçbir ülkenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Likhachev. "Daha fazla zaman kaybetmemek adına ağustos ayında düzenlenecek Kazan WorldSkills Konferansı'nda bu ezici beceri boşluğunu doldurmaya yönelik insan merkezli bir dizi prensip belirlemek üzere bir yol haritası üzerinde uzlaşmamız gerekiyor. Ortaklarımız BCG ve WorldSkills Russia tarafından desteklenen yeni 'görev: beceri' girişimimiz tarafından hayata geçirilen bir ortak çalışma sayesinde halihazırda bir dizi prensip belirlemiştik. Şimdi sıra bu insan merkezli çözümleri hayata geçirmenin yollarını araştırmak üzere endüstrileşmiş dünyanın üst düzey uzmanları ve liderleri arasında bir uzlaşı sağlamaya geldi" ifadelerini kullandı.



Hem devletin hem de sektörün üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen panelde insan merkezli 5 prensip sunuldu. Bunlar şöyle sıralandı: "Geleceğin becerileri; herkese bilişsel, sosyal, kültürel ve dijital becerileri de kapsayan ve olası değişikliklerden etkilenmeyecek temel beceriler edindirilmeli. Kendini idame ettirebilme; herkesin profesyonel gelişim aşamasında benzersiz ve bireysel bir kariyer yolunda ilerlemeye hakkı var. Becerilerin akışkanlığı; eleman açığına ilişkin bilgiler dünyanın her tarafından erişilebilir olmalı, çalışanlar eğitim durumları, cinsiyetleri, yaşları, uyrukları, sosyal statüleri veya fiziksel sağlık durumları göz önüne alınmaksızın, sadece beceri ve deneyimlerine uygun olarak istihdam edilmeli. İş gücü piyasası şeffaflığı; iş gücü hareketi, esnek ve uzaktan 'sanal' istihdam asıl ikamet yeri neresi olursa olsun herkes için erişilebilir olmalı. Değerlerin çeşitliliği; iş yeri ve çalışma koşulları her çalışanın profesyonel ve kişisel gelişimini değer ve inançlarından bağımsız olarak desteklemeli."



"Yetenek boşluğunu doldurmak için vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor"



Katılımcılar söz konusu olası çözümler üzerine derinlemesine düşünmenin yanı sıra çalışmanın diğer bulgularını tartışma fırsatı da buldular. BCG'nin kıdemli ortağı ve idari yöneticisi olmanın yanı sıra başkanlık görevini de yürüten Vladislav Boutenko, "Birey odaklı bir beceri yaklaşımı benimsetmek üzere oluşturduğumuz 'görev: beceri' girişimimiz doğru yolda attığımız büyük bir adımdır. Bu proje için yürüttüğümüz araştırmalar sırasında halihazırda bir milyondan fazla insanın yeterlilik ve becerilerine uygun alanlarda faaliyet göstermediğini belirledik. Bu insanların vasıfları, yapmakta oldukları iş için fazla geliyor veya yetersiz kalıyor. Bu nedenle 'yetenek boşluğunu' doldurmak için vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerekiyor. Eğitim sisteminin ve iş gücü piyasasının girişimimizin öncülüğünde geliştirilen yeni insan merkezli konsepti benimsemesi halinde, bu sorunun orta vadede çözüleceğine inancım tamdır" diye konuştu.



WorldSkills International Başkanı Simon Bartley ise Kazan'da 22-27 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek olan 45'inci 'WorldSkills Yarışması' ile birlikte düzenlenecek olan ve insan merkezli 5 prensibin hayata geçirilmesi için gerekli planın uygulamaya konacağı nihai forum 'WorldSkills Konferansı'nı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. Bartley, "Kazan'daki WorldSkills Konferansı küresel beceri boşluğunu doldurmak ve yetenek açığını kapatmak için verdiğimiz mücadelenin seyrini değiştirmeyi vaat ediyor. Devletin ve sektörün en büyük isimlerini Kazan'da ağırlamaktan onur duyacağız. Bu etkileyici isimlerin mücadelemize destek vereceğinden hiç şüphemiz yok" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA