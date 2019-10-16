Lila 450 milyon lira yatırımla kapasiteyi yüzde 50 artırıyor

Temizlik kağıdı üreticisi Lila Group, 450 milyon lira yatırımla, kağıt üretim kapasitesini yüzde 50, istihdamını ise yüzde 35 artırıyor. Yeni tesis faaliyete geçtiğinde Lila Group, Avrupa'nın aynı kampüsteki ikinci en yüksek kapasiteli entegre tesisi olacak.

Lila Group CEO'su Alp Öğücü, "Çorlu'da şu anda tek çatı altında Doğu Avrupa, Türkiye Kafkaslar, MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde en büyük entegre üretim tesisi olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tesisimizin 2020 ilk çeyreğinde faaliyete geçmesiyle mevcut bobin kağıt üretim kapasitemizi yüzde 50 artırarak yılda toplam 220 bin ton kapasiteye, konverting yani markalı ürün kapasitemizi ise yılda 100 bin tondan 120 bin ton kapasiteye ulaştıracağız. Bununla birlikte çalışan sayımızı da yüzde 35 artıracağız. Şu anda 78 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da artırarak pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz" dedi ve ekledi: "Yeni tesisimizin makineleri son teknoloji ile donatılmış makineler. Yeni üretim hattımıza göre şu anda kullanmakta olduğumuz makinelerimizi de teknolojik olarak güncelliyoruz. Tüm bu güncelleme çalışmaları ile birlikte enerji tüketiminde toplamda yüzde 15 tasarruf sağlayacağız. Bu da yılda yaklaşık 1.5 milyon dolarlık enerji tasarrufu anlamına geliyor. Yani 4.000 hanenin tükettiği kadar enerjinin sürekli olarak kazanılması ve bu sayede enerji santralimiz aracılığı ile sisteme sunulacak. Enerji alanında da ülke olarak dışa bağımlı olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda ülkemiz ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği adına ciddi bir kazanım olduğunu düşünüyoruz." (Fotoğraflı)