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Lille deplasmanda berabere kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı.

28.09.2019 23:14Lille deplasmanda berabere kaldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Nice ile 1-1 berabere kaldı.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 50 dakika forma giydiği sekizinci hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Nice'e konuk oldu.
Lille, ev sahibi ekibin 13. dakikada Kasper Dolberg ile bulduğu gole, Luiz Araujo ile 24. dakikada cevap verdi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.
Bu sonuçla Lille puanını 14'e, Nice ise 13'e çıkardı.
Öte yandan, Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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