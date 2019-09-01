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Lille, Reims'e 2-0 yenildi

Fransa Ligi'nde Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta deplasmanda Reims'e 2-0 mağlup oldu.

01.09.2019 18:56

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın kırmızı kart gördüğü maçta Reims'e 2-0 yenildi.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in Lille formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

LİLLE 6 PUANDA KALDI

Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı. Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7'ye yükseltti.

Lille, Reims'e 2-0 yenildi

Yusuf Yazıcı, Fransa, Reims, Spor

Kaynak: AA

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