Lille Forması Giyen Mehmet Zeki Çelik, Fiorentina Yolunda

Sezon başında İstanbulspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa'nın köklü kulübü Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre mali problemler yaşayan Lille'in, yıldız futbolcuyu Serie A ekibi Fiorentina'ya satacağı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ 2023 YILINDA SONA ERECEK

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Çelik'in Transfermarkt'taki piyasa değeri 10 milyon Euro civarında seyrediyor. İtalyan devi ise Lille'in içinde bulunduğu ekonomik durumdan faydalanarak milli oyuncuyu uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek istiyor.

(Ajansspor)