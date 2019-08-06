Lille'e imza atan Yusuf Yazıcı'dan duygusal veda paylaşımı

Yusuf Yazıcı kendisini 5 yıllığına Lille Kulübü oyuncusu yapan imzayı attıktan sonra resmi Twitter hesabından veda mesajı yayınladı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın veda mesajı;

"Şehrimin dar sokaklarından oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, Ay Yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım yeni bir yola çıkıyorum. Benimle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendimi değerli ve özel hissetmemi sağlayan herkese çok teşekkür ederim.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun o forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un, taraftarları için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumu'nda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederim ve hayallerime kavuştum. Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum"

"TRABZONLU ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

"Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş, birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim Stadı'nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum."

"DESTEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

"Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.