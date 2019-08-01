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Lille'in Yusuf Yazıcı aşkı bitmiyor! İşte son teklif...

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı için Lille'den yeni teklif geldi. Fransız ekip 16 milyon euro, sonraki satıştan %10 pay ve satış listesine konulan Edgar Le'yi teklif etti. Bordo mavili ekip kabul etmeyip yeni bir teklif götürdü.

01.08.2019 10:03
Lille'in Yusuf Yazıcı aşkı bitmiyor! İşte son teklif...

Trabzonspor'da transferi büyük merak konusu haline gelen Yusuf Yazıcı transferiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Lille kulübü yetkilileriyle İstanbul'da görüşen Trabzonsporlu kurmaylar ve Lille yöneticileri arasında ciddi bir pazarlık yaşandı.

Lille Yusuf Yazıcı için teklifini 16 milyon euroya çıkarıp 6 milyon euro satış bedeli koyduğu stoper oyuncususu Edgar Le ve sonraki satıştan %10 pay teklif etti.

YİNE DEĞERLENDİRİLECEK

Lille'in teklifini yine düşük bulan Bordo-Mavililer, 18 Milyon+ Edgar ve sonraki satıştan %20 pay istedi.

61 Saat'in haberine göre; taraflar uzlaşma sağlayamazken, Lille kulübü yetkilileri teklifi değerlendirmek üzere ayrıldı. İki kulübün başkanın da masadaki teklifi değerlendireceği ve taleplere göre son şeklini vereceği gelen bilgiler arasında bulunuyor.

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Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, İstanbul, Spor

YORUMLAR (16)
YAZICI: ELİF 16 EDERSE KÜME DÜŞMEMEYE OYNAYAN FENERLİ 2 GOLMU ATTI HATRLAYAN YOK YUSUF 100 EDER AMA AKILLI DEĞİL İLLA GİDECEĞİM DEDİĞİ İŞÇİN EDERİNİ DÜŞÜRÜYOR
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DF: Abartın abartın elinizde patlasın
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ERKAN: ELİF ELMAS 16 MİLYON YURO EDİYORSA YUSUF ENAZ İKİ KATI EDER
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ERKAN: ELİF ELMAS 16 MİYON YURO YAPIYORSA YUSUF ENAZ İKİ KATI YAPMMASILAZIM
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TREBZUNLU PONTUSLU RUM: 16 VERMISTE VERMEMIS HEPSI HIKAYE
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TRABZONLU61: Trabzon başkanı ne yazık ki çok kaprisli bir şahıs. Kendisini Real Madrid ya da Juventus başkanı mı zannediyor? Külübün mali tablosu ortada.
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YUSUF: SANKİ LUKA MODRİC İ SATIYOR BU NE KAPRİS
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SADİ: ne zannettin
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TREBZUNLU PONTUSLU RUM: YALAN HABER KIM BUNA 16 MILYON EVRO VERIR
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VEZİR: yakısır daha ıyı takımları hakkedıyo bence
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