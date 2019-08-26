Haberler» Spor» Haber

Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

26.08.2019 15:24 Lille, Renato Sanches'i transfer etti
Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.
Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu.
Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.
Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

Yusuf Yazıcı, Bayern Münih, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:14   Victoria Lopyreva, Galatasaray-Konyaspor mücadelesini TT Stadında izledi!
17:14   TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki
17:12   Transfer haberleri: Eintracht Frankfurt, Hollandalı Bas Dost'u transfer etti
17:12   Türkiye'nin ilk kamu espor tesisi Üsküdar'da kurulacak!
17:08   "9. Transanatolia Rally Raid" yarışı
17:06   Zonguldaklı güreşçi Alaca, Milli takım kampına başladı
17:04   Genç file bekçisi Kardemir Karabükspor'da