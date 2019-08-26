Lille, Renato Sanches transferini açıkladı!

Lille, sezon başında Pepe'yi Arsenal'e 80 milyon euroya satmasının ardından takımı güçlendirmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu. Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'a 16,5 milyon euro ödemişti.