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Lille, Renato Sanches transferini açıkladı!

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

26.08.2019 16:10 Lille, Renato Sanches transferini açıkladı!

Lille, sezon başında Pepe'yi Arsenal'e 80 milyon euroya satmasının ardından takımı güçlendirmeye devam ediyor. Fransız temsilcisi, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu. Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'a 16,5 milyon euro ödemişti.

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Yusuf Yazıcı, Bayern Münih, Arsenal, Pepe, Spor

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