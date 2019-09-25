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Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Yusuf Yazıcı 81, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

25.09.2019 22:18Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille, sahasında Strasbourg'u 2-0 mağlup etti. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.

LİLLE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.

ZEKİ 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Zeki Çelik mücadelede 90 dakika, Yusuf Yazıcı ise 81 dakika forma giydi.


Futbol, Fransa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
KADİR:Yusuf a pas atmıyorlar , yusuf bazen iki oyuncu bir top şeklinde pas alamıyınca da arada kalıyor , duraksıyor , takım arkadaşları yusuf a doğru zaman da ve bencil olmadan zamanın da pas atsalar yusuf şuan da en az 3 gol 3 asist yapmıştı. yusuf un da ritmi bozulmayacaktı o da takıma uyum sağlıyor , İnşallah daha iyi olacak.
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