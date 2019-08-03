Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den eli boş ayrıldı

Uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraşan Lille kulübünün Sportif Direktörü Campos, İstanbul'da Trabzonspor yöneticileri ve Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmelerde bulundu ancak transferi sonuca ulaştıramadı. TRT Spor'un haberine göre sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılan Campos, Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

"BU TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Telaffuz edilen rakamlar Lille Kulübünün teklif etmiş olduğu rakamlar değil. Lille Kulübü ilk teklifi üzerinde ısrarcı, biz de aynı şekilde ısrarcıyız. Böyle bir teklif ile bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil. Onların teklifi 15 milyon euro." dedi.