Lille Teknik Direktörü Galtier: Zeki, Kendisini Geliştirmek İçin Gayret Eden Bir Oyuncu

Kaynak: DHA

LOSC Lille Teknik Direktör Christophe Galtier, milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik hakkında açıklamalarda bulundu.Galtier, "İyi, her zaman çok ciddi, antrenmanlara erken gelen, gayretli, kolektif bir ruh içerisinde sahada yer alan, kendisini geliştirmek için gayret eden bir oyuncu" dedi."HER ŞEYİ ÇOK ÇABUK ANLAYAN BİR OYUNCU" Mehmet Zeki Çelik'in takıma alışma döneminin çok çabuk olduğuna vurgu yapan Galtier, "Dil zorluğuna rağmen takıma çok çabuk alıştı. Yabancı bir ülkeden gelen, Fransızca konuşamayan ve İngilizce bilmeyen bir oyuncuydu. Zaman kazanmak için dil öğrenene kadar bir çok videoyla çalıştık. Fransızcayı fazla konuşamıyor, bu da biraz utangaçlığından geliyor ama şimdi Fransızcayı çok güzel anlıyor. Bize çok çabuk alıştı. Her şeyi çok çabuk anlayan bir oyuncu. 10 kere söylemeye gerek yok, 1 kez anlattığımızda hemen anlayan birisi. Tabii fazla tecrübesi olmayan, özellikle bu seviyede tecrübesi olmayan bir oyuncu ama buna rağmen ona ne yapacağını, yanlışlarını bir kere gösterdiğimizde hemen dikkatini çekiyor ve bir daha o hataları tekrarlamıyor" diye konuştu."ZEKİ ÇOK GÜZEL PERFORMANSLAR SERGİLEDİ"Galtier, Mehmet Zeki Çelik 'in öğrenmeye açık ve sürekli gelişen bir oyuncu olduğunu vurgularken, "İyi, her zaman çok ciddi, antrenmanlara erken gelen, gayretli olan, kolektif bir ruh içerisinde sahada yer alan, kendisini geliştirmek için gayret eden bir oyuncu. Bir tek kendisi öne sürüldüğünde, ofansif oyununu, takımın savunma dengesinden daha fazla düşünüyordu. Bu konuda konuştuk, beraber videolar sayesinde çok çalıştık ve bu dengeyi yeniden buldu. Öne çok çabuk çıkabilen bir oyuncu, bu kapasitesini engellememek lazım, çünkü hızlı ama tabii ki takımı zor durumda bırakmaması lazım. Dengeyi koruması gerekiyor. Bunu biraz unutmuştu, tabii çok maça çıktı, çok güzel performanslar verdi, ünlü olmaya başladı. Onunla beraber çalıştığımızda, söylediklerimize hemen dikkat ediyor ve yanlışlarını hemen düzeltiyor" açıklamasını yaptı.- İstanbul