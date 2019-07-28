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Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalacak

Fransız ekibi Lille, Nicolas Pepe'yi 80 milyon euroya satması halinde Yusuf Yazıcı için 20 milyon euroluk yeni bir teklifte bulunacak.

28.07.2019 15:16
Lille, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalacak

Milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor. Son olarak Başkan Ahmet Ağaoğlu'na milli oyuncu için 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklif eden Lille kurmaylarına Trabzonsporlu yetkililer, "20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay isteriz" demişti.

PEPE'NİN GİDİŞİ BEKLENİYOR

Lille, oyuncusu Nicolas Pepe'ye Napoli ve Manchester United'ın 80 milyon euroluk teklifte bulunması üzerine Yusuf Yazıcı transferini yeniden gündemine aldı. Pepe bu iki takımdan birine satıldığı gün Fransız Kulübü, Trabzonspor'un istediği 20 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Karadeniz ekibinin kapısını çalacak.

(Akşam)


Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Pepe, Spor

YORUMLAR (3)
BRÜTÜS: Elif ne yaptı da, 16 milyon avro etti çok ilginç. Bütçe ile orantılı, sezonun en kötü takımıydı fb. Başkan çok büyük bir iş yapmış. Türk topçusu 10 milyon avro dan fazla etmez. Gerçekler can acıtır. Değersizleştirme yok. Gerçekler var.
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KARTAL: Elif elmas ligde yattığı yerden 16 milyon euro ediyorsa yusuf yazıcı 50 etmeli halan daha inanmıyorum elif elmas transferine. Var bu işte usulsüzlük böyle bir şey var mı adam doğru düzgün 3 tane golü yada asisti yok neymiş gençmiş futbolda böyle bir gerçek yok inşallah çıkar yakında kokusu fener de napolide iyi bir ceza alır FİFA bu hususu iyice araştırmalı. . .
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DP: Sizin gibiler olduğu sürece fener hep daha büyüyecek. Cenk tosuna 22 milyonun verilip 2 yıldır yedek kalması da usulsüz o zaman. Anca işinize geldiği gibisiniz. Diagne 13 milyon euro mu bu da usulsüz. beşiktaşlıysan başkanına ağla transfer diye
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