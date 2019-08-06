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Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Fransız temsilcisi Lille, Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiklerini resmen açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

06.08.2019 10:39
Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Fransız temsilcisi Lille, Trabzonsporlu oyuncu Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiklerini resmen açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

Lille Kulübü'nün, bu transfer için Trabzonspor'a 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Fransız temsilcisinin bu rakamın yanı sıra piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Portekizli stoper Edgar Miguel Ié'yi de bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek.

Yusuf Yazıcı, Lille ile transfer görüşmesi yapmak için dün gece Fransa'ya gitmişti. Sağlık kontrolünden geçen Yazıcı, Lille formasıyla poz bile vermişti.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 4 gol atıp3 asist yapmıştı.

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Yusuf Yazıcı, Spor

YORUMLAR (4)
MAVREYAS61: ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN
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VEHDETTİN KINALIZADEOĞLU: 2 gün sonra okursunuz kiralık olarak fenerde diye
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TSLİ: o bir salih uçan değil la bebe kiralansın. ama kiralanırsa da 20m euro tazminat verecek işimize gelir az haber oku sonra yaz
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QUARESMA: Türkiye''den de dünya ve Avrupa çapında iyi futbolcu çıkabildiğini gösterin onlara. Cengiz, Yusuf, Merih ve daha nice gençlerimiz. Tek umut sizlersiniz. Yolunuz bahtınız açık olsun
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