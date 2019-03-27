27 Mart 2019, 15:43
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Lima Grubundan Rusya'ya Kınama

Lima Grubundan Rusya

Lima Grubu, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesini kınadı.

Lima Grubu, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesini kınadı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Venezuela'ya iki askeri uçak göndermesinin, bölgenin barış ve güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesiyle kınandığı bildirildi.

Grup, meşru olarak tanımadıkları Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş birliğini sürdüren bütün ülkelere çağrıda bulunarak, anayasal ve demokratik düzenin sağlanması için destek istedi.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti. Venezuela, Lima, Rusya Federasyonu, Güncel
Kaynak: AA