Lima-Hara İlişkisinde Son Durum: Barışma İddialarını Adriana Lima Yalanladı!

Magazin gündeminden düşmeyen aşklarıyla bilinen yazar Metin Hara ve Adriana Lima ilişkisi adeta arap saçına döndü. Hara'yı takipten çıkan Lima, geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir post yayınlamıştı.

"Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz."

"AYRILIK YOK"

Metin Hara geçtiğimiz günlerde ayrılık iddialarını yalanlayan şu açıklamayı yapmıştı: "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız.

LİMA FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Bu açıklamanın üzerine Lima Instagram'da Hara ile olan biri hariç tüm kareleri sildi. İşte o fotoğraf!

Bir kare dışında tüm fotoğrafları silen Lima'nın bu fotoğrafı neden silmediği merak ediliyor.