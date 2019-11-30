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Limak 1000 fidanı toprakla buluşturdu

Limak Uludağ Bursa Bölge Müdürlüğü, Gemlik'te 1000 adet çam fidanı dikti.

30.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:14Limak 1000 fidanı toprakla buluşturdu
Limak Bölge Müdürlüğü, 'te 1000 adet çam fidanı dikti.

İstanbul-İzmir otobanı kenarında, Gemlik Serbest Bölge gişelerinin bulunduğu alanda bin adet çam fidanı, Limak Uludağ tarafından toprakla buluşturuldu.
3 dönüm arazide dikilen çam fidanları için tören düzenlendi. Buradaki etkinliğe Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Limak Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, 1. Bölge Müdürü Mehmet Kandırmaz ve Bölge Müdür Yardımcısı Tuncer Yalçın da katıldı.
Limak çalışanlarının da katıldığı fidan dikim törenine, Gemlik Belediyesi ise araç ve personel desteğinde bulundu.

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Kaynak: AA

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